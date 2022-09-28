الجريدة الرسمية تنشر قرارا لسداد رسوم حصول المنظمات الأجنبية على التصاريح

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التضامن الاجتماعى رقم 500 لسنة 2022 بأن تؤدى المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية عند طلب التصريح رسما قدره 50 ألف جنيه يؤدى بالدولار الأمريكى أو اليورو ويتم تحصيله بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى على حساب الدولار الأمريكى ببنك مصر وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد القرار أنه يزداد المبلغ المسدد من المنظمة بما يعادل 20% عند كل تجديد للتصريح بما لا يجوز قيمته 200 ألف جنيه ويتم اداؤه وفقا لأحكام المادة الأولى.