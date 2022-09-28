شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد كل من المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ومسئولو الجهاز والمشروعات، مواقع تنفيذ الوحدات السكنية لمشروع 806 عمارات، التى تضم 19344 وحدة سكنية بالحى الـ14، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بالمواقع، والتى سيتم تسليمها لحاجزيها، كما تفقدوا نموذج لوحدة سكنية تم تأثيثها بمساحة 90 مترا مربعا، وكذا وحدة سكنية لم يتم تأثيثها.

وتفقد مسئولو الوزارة مواقع مشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحى الـ15 والحي الـ16، والذي يتضمن 1044 عمارة تضم 25344 وحدة سكنية.

وأشاد مسئولو الوزارة بجودة التشطيبات وحجم الجهد المبذول فى المشروعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، مؤكدين ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد على، أنه تم التواصل مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإنهاء إجراءات تسليم نقل الأصول لـ3 ملاعب بحى الحرية بمنطقة الـ2600 فدان، ويتكون كل منها من ( مبنى إدارى - غرفة حارس - كافتيريا - ملعب نجيلة )، وذلك في إطار سرعة تشغيل الخدمات بالمدينة.