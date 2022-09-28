شكرا لقرائتكم خبر عن "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشاء مكتب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المكتب الاقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فى مصر، باليوبيل الذهبي لها، ويوم الزراعة العربي 2022، والذي ياتي تحت شعار "نحو تكامل زراعي عربي لاستدامة الامن الغذائي والتغلب على التحديات المعاصرة".

وشارك مكتب القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاحتفالية التي تم عقدها بمقر الإدارة العامة للمنظمة بالخرطوم، حضوريا، وافتراضيا من الدول العربية والمكاتب الإقليمية للمنظمة.

وحضر الحفل من الخرطوم البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدكتور أحمد مددوبي نونو وزير الزراعة والري بالصومال، والمدراء السابقون للمنظمة، وعدد من السفراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية وعدد من ممثلي وزارات الزراعة بالدول العربية،والسفير محمد خير مدير إدارة المنظمات بجامعة الدول العربية.

وخلال الحفل أكد الدخيري على أن مرور خمسين عاماً ليس حدثاً عادياً ففيه تتجلي عظمة الإنجازات التي تحققت والتي لم يكن لها أن تتحقق إلا بجهود منتسبي المنظمة من المدراء العموم والعلماء والفنيين والإداريين ، يساندهم الدعم اللا محدود من وزراء الزراعة في الدول العربية وكذلك دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، لافتا الى انه بدعمهم وتظافر جهود منتسبي المنظمة استطاعت المنظمة على مدى الخمسين عاماً أن تحقق إنجازات واضحة المعالم في القطاع الزراعي العربي.

وخلال كلمته ايضا، اعرب المدير العام للمنظمة، عن أن مؤتمر الاطراف حول تغير المناخ cop27، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشهر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيعد فرصة جيدة، لمناقشة عدد كبير من قضايا الامن الغذائي العربي، لافتا الى انه تم التنسيق مع السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي المصري، على عقد لقاء وزاري على هامش المؤتمر، لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالامن الغذائي بالدول العربية، كذلك فيما يتعلق بالبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والذي اعدته المنظمة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة العربية، وتم إطلاقه رسميا خلال الاحتفال.

وشهد الاحتفال ايضا، تكريم المدراء والمدراء المساعدين السابقين للمنظمة، والخبراء الذين عملوا بها خلال الفترة الماضية، وشمل التكريم من مصر الدكتور الراحل كمال رمزي إستينو، المدير العام للمنظمة خلال الفترة 1972م – 1976، حيث تسلم درع التكريم نيابة عنه نجله الدكتور فريد كمال رمزي، فضلا عن الدكتور الراحل محمد محب زكي، وتسلم عنه نجله المهندس يحيى محب زكي، كما تم ايضا تكريم عدد من الخبراء المصريين الذين عملوا بالمنظمة خلال الفترة الماضية.

وسلم دروع التكريم بمكتب القاهرة، الدكتور كامل مصطفى السيد مدير المكتب الاقليمي للمنظمة فى مصر، حيث شارك بالحضور عدد من ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، وعدد من الخبراء والسفراء المتعاونين مع المنظمة.