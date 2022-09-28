شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة: التعليم الفنى من أولويات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن التعليم الفني أساس نهضة المجتمع، والاهتمام به من أولويات الجمهوريه الجديدة ورؤيه مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية؛ لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، والقضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، وأهم المبادرات بالعام الدراسي، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروک مدير عام التعليم العام.

وقال أشرف سلومة، إنه يتم مراجعة المعدات داخل مدارس التعليم الفني وتوفير خامات التدريب للطلاب، مضيفا أن في نهاية العام الدراسي ستقوم المديرية بعمل معرض يضم منتجات طلاب تعليم الجيزة الفني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على ضرورة الاهتمام بالموهوبين وتنمية قدراتهم خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بتكريم المعلمين بكل فصل قم للمعلم والعلم والقسم.

ونوه "سلومة"، بالاهتمام بالحوكمة والتحول الرقمي، لمواكبة تحديات العصر الحديث، والاهتمام بدمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة.