شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: تخصيص الحصة الأولى للحديث عن نصر أكتوبر وتضحيات الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية، ومدرسة مصطفي كامل الإعدادية، بإدارة البساتين التعليمية لمتابعة عوامل الأمن والسلامة، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة استعدادا لبدء الدراسة.

كما شدد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، والانتهاء من الجداول، وتفعيل اليوم الرياضي، وغرس وتنمية الولاء والانتماء لدي الطلاب وجميع العاملين، واستقبال الطلبة في اليوم الأول للدراسة في أجواء احتفالية مبهجة، والدهان الأسوار - تقليم الأشجار ، والالتزام بكافة التعليمات، مشيرا إلي تخصيص الحصة الأولي للحديث عن نصر أكتوبر المجيد، وتضحيات الشهيد.

وأعلن مدير تعليم القاهرة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، على ان يتم تعميمها على كل الادارات،

1- تكثيف المتابعة للعملية التعليمية بهدف التوجيه والإرشاد

2 - استقبال الطلبة أول يوم للعام الدراسى فى أجواء احتفالية يسودها مناخ تربوي متميز لجذب الطلاب وتنمية انتمائهم للمدرسة

3 - تطبيق اليوم الرياضى بنسبة 25، على ان يكون يوما كاملا لممارسة الرياضة، والاسبوع التالى للانشطة الثقافية والفنية

4 - اكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات، وتوثيق اليوم الرياضى ( صور - فيديو )، وخلال ممارسة الأنشطة يمكن ارسال مجموعة من الطلبة للمركز الرياضى أو بعض رحلات تثقيفية

5 - تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلبة، وتقسيط المصروفات الدراسية على 4 اقساط واعفاء المعلمين 50% على ثلاثة أقساط

6 - اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية

7- تشجيع المعلمين على الإبداع، وتهيئة المناخ المناسب للمعلمين والطلبة

8 - الحصة الأولى تكون عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن

9 - التوسع فى المساحات الخضراء

10- الالتزام بالزي الموحد

11_سوف يتم الإعلان عن تدريب 5000 معلم على النظام الجديد

12- إضافة مادة المشروعات البحثية لاتضاف للمجموع تدرس في حصة الريادة وهي مسئولية رائد الفصل

12- سدد العجز عن طريق الحصة أوالتطوع

13- الاحتفال بعيد المعلم وأعداد الحملات التوعوية وترسيخ مفهوم المعلم القدوة وتوجيه سلوك الطالب

14- التأكيد علي التشجير وزراعة 10 شجرات بكل مدرسة

15- عدم حمل واستخدام الموبيل داخل الفصل وبالنسبة للطلبة الموبيل التقليدي لاطمئنان أولياء الأمور علي أولادهم

16- عدم عقد اى بروتوكول مع اى شركة إلا بعد اخطار المديرية والموافقات الأمنية