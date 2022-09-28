شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة حيث يتاح للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=3 للحصول على النتيجة.

وعلى جانب آخر، كان مكتب التنسيق أعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وتم إتاحة النتائج على موقع التنسيق، وتقدم إجمالى عدد (258028) طالبا وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

و بلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفى حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى هذا الشأن.

و استنفذ عدد (2935) طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.