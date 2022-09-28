شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. أبرزها الملابس الملوثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس جدرى القرود ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسى من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدى أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسى للمصاب.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار : حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات بسبب الفيروس فى الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات.

واستكمل حسام عبد الغفار: عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية.