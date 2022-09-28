شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الرى: مشروعات كبرى لإعادة استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى إن هناك عددا من التحديات التى تواجهنا بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، التى تؤثر بشكل واضح على المياه، مشيرًا إلى أن مواردنا 60 مليار متر مكعب فى حين تصل احتياجاتنا إلى 114 مليار متر مكعب.

‎وأضاف غانم أن الدولة تقوم بمجهودات هائلة لتطوير منظومة المياه، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بإنشاء مشروعات كبرى لإعادة استخدام المياه والوفاء بالاحتياجات المائية حيث يتم حاليًا اعادة استخدام 20 مليار متر مكعب.

‎وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى محطة بحر البقر التى تعتبر أكبر محطة فى العالم، وتعد الأضخم من نوعها الطاقة القصوى التصميمية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فتقدر بـ5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وحاليا نقوم بتنفيذ أكبر محطة مياه في مدينة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي في شرق الدلتا وهي تعتبر أكبر من محطة بحر البقر.

‎وتعتمد مصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، لذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.