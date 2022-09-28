أخبار مصر

61% من القراء يطالبون بتكثيف الأعمال الدرامية المحذرة من الزيادة السكانية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 61% من القراء يطالبون بتكثيف الأعمال الدرامية المحذرة من الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، ايد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وأيد 61% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، بينما عارض 39% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

 

 


 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا