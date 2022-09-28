شكرا لقرائتكم خبر عن 61% من القراء يطالبون بتكثيف الأعمال الدرامية المحذرة من الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، ايد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية. وأيد 61% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، بينما عارض 39% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الأعمال الدرامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

