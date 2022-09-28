"رسايل وصور خيانة".. كيف تخلص سائق من زوجته الشابة في الخانكة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدما قام الزوج بالتخلص منها خنقًا.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل فتاة بعد مدة قصيرة من زواجها بمنطقة الخانكة.

تفاصيل الجريمة التي وقعت في أوائل أغسطس الماضي، انتهت بمقتل "ه. ط. ع" 20 سنة، ربة منزل، مقيمة منطقة أبو زعبل دائرة المركز، بمحل سكنها، على يد زوجها "ن. إ. أ"، 24 سنة، سائق، حيث تخلص منها باستخدام "حبل" قام بلفه حول رقبتها حتى فارقت الحياة؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لشكه في سلوكها.

الزوج قبل ارتكاب فعلته بعدة أشهر كان يعاني من عدم الثقة في زوجته، لشكه الدائم في سلوكها وتصرفاتها "كنت حاسس أنها بتخوني مع حد تاني" -وفق أقوال المتهم-.

الشك الدائم في سلوك الزوجة تسبب في حدوث خلافات عدة بين الطرفين كانت تنتهي بغضب الزوجة ثم العودة من جديد إلى منزلها "مش عايزة بيتي يتخرب وانا في أول حياتي".

لم يفكر الزوج في التخلص من شريكة حياته إلا بعدما تلقى العديد من الرسائل والصور تُبين خيانة زوجته له -وفق أقواله- حيث أكد عقب القبض عليه أنه توجه بعد تلقيه تلك الصور والرسائل إلى المنزل وواجها بتلك الصور التي تجمعها بشخص آخر.

مباشرة حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، قام خلالها الزوج باستخدام حبل ولفه حول رقبتها وظل ضاغطا إلى أن فارقت الحياة، دون أن يدري ماذا سيفعل بعد ارتكاب جريمته.

بعد الواقعة بفترة اكتشف الأهالي جريمة القتل، وعلى الفور أبلغوا قوات الأمن بالقليوبية، بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز.

ضباط مباحث المركز انتقلوا مباشرة إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "ربة منزل" وبتكثيف التحريات تبين قيام زوج المجني عليها، بالتخلص منها.

وبإعداد أكثر من كمين للزوج المتهم تم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.