"جيبالي بلطجية عشان أطلقها".. تفاصيل الرسائل الأخيرة بين صيدلي حلوان وشقيقته قبل مصرعه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قالت شقيقة الصيدلي "ولاء. ز"، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من شقته بالطابق الخامس بشارع رايل بمنطقة حلوان، إن شقيقها تواصل معها قبل وفاته بدقائق.

وكشفت شقيقته لـ "الخليج 365"، محتوى المحادثة التي جرت بينها وبين شقيقها عبر تطبيق واتس اب -حصل الخليج 365 على نسخة منها- وتضمنت " متتصليش بيا وكلمي ماما ضروري تشوف حد في قسم حلوان أو اتصلي على قسم حلوان قوليلهم عندي بلطجية في البيت.. جيبالي بلطجية البيت علشان أطلقها".

من جانهبا تباشر نيابة حلوان، التحقيق في واقعة مصرع الصيدلي "ولاء زايد"، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من شقته بالطابق الخامس بشارع رايل بدائرة القسم.

وصرح نشأت عبد العليم، محامي الضحية، لـ "الخليج 365" أن النيابة استمعت لأقوال نجل المتوفى "ي. ولاء" 7 سنوات.

أوضح أن الطفل قد أشار إلى أنه شاهد الواقعة من بدايتها، وأن شقيق زوجة والده وآخرين قاموا بإلقاء والده من بكلونة شقته، "أنا شوفت أونكل عبدالله واللي معاه بيرموا بابا من البلكونة".

أكد أن الواقعة لاتزال قيد التحقيق للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، حيث اتهم محامي المجني عليه أسرة الزوجة بالاستعانة بـ 4 بلطجية للتخلص من الضحية وإلقائه من الطابق الخامس، بسبب وجود خلافات أسرية كان آخرها زواجه قبل 3 أيام، بقرية الشهداء بالمنوفية.

وحصل موقع "الخليج 365" على نسخة من أخر رسالة، أرسلها المجني عليه على جروب "برج نجمة رايل" يطلب الاستغاثة من سكان العقار، وتضمنت الرسالة "يا جماعة أنا عندي بلطجية بالبيت.. محتاج حد يلحقني أرجوكم حد ييجي يقف معايا".

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شاب بشارع رايل بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى " ولاء. ز" لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.