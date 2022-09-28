شكرا لقرائتكم خبر عن راقبوا السماء.. القمر يقترن مع النجم الأحمر فى مشهد بديع نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر سبتمبر مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر، ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد مع نهاية الشهر بالتحديد يوم الجمعة المقبل 30 سبتمبر، مع اقتران القمر وانتاريوس.

وأضاف تادرس: "يقترن القمر مع النجم الأحمر انتاريوس (قلب العقرب) للمرة الثانية خلال هذا الشهر، حيث يظهر هلال القمر عن يمين انتاريوس عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 8:30 مساء تقريبا".

وأكد تادرس: "جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا".

وتابع: "أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء".