شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول مناقصة بمشروع مصرف "كتشنر" لإنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الأولى لمجموعة مشروعات تضم إنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ومراكز الحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن/اليوم، وذلك على منصة التعاقدات الإلكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية من خلال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.

وأضافت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للشركات الراغبة فى التقدم لهذه المناقصة ( إنشاء مصانع التدوير ) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) من خلال الرابط التالى:

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الالكترونية وأن الموعد النهائي للتقديم يوم 27 نوفمبر 2022 ولا يعتد بأي عروض تقدم ورقياً للوزارة.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع والذي يأتي فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الآخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث.