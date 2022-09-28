شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول ببطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين، من خلال موقع دعم مصر، إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، وكذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية حتى يوم 30 سبتمبر الجارى، لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك، كما أصدر قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.