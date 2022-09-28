شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
إيمان حناالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:30 م
صدر اليوم الثلاثاء أمرًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء. وفق وكالة أنباء واس.
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