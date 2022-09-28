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أمر ملكى بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء السعودى

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ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان القاهرة - سامية سيد - ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان

إيمان حنا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:30 م

 صدر اليوم الثلاثاء أمرًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس  الوزراء. وفق وكالة أنباء واس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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