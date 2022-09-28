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خريطة العام الجامعى.. ينطلق 1 أكتوبر والفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

 

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

 

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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