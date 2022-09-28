شكرا لقرائتكم خبر عن ترشح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى للاتصالات عن أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص مصر منذ انضمامها لمجلس الاتحاد الدولى للاتصالات على تعزيز رؤية الاتحاد ودوره فى قطاع الاتصالات يتسم بكونه سريع النمو والتطور؛ لافتا إلى ترشح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى للاتصالات عن القارة الافريقية لأربع سنوات مقبلة، وكذلك ترشيح الدكتور السيد عزوز مرشح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لعضوية لجنة لوائح الراديو وذلك فى الانتخابات التى ستجرى على هامش فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر فى العاصمة الرومانية بوخارست.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء حفل استقبال نظمه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال مشاركته الفعالة بمؤتمر المندوبين المفوضين؛ لدعم ترشيحات مصر فى الاتحاد. وذلك بحضور مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، وهولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرى مكاتب قطاعات الاتحاد، وعدد من المندوبين والخبراء من مختلف دول العالم.

كلمة الدكتور عمرو طلعت

وفى كلمته؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تقدير مصر لجهود الاتحاد الدولى للاتصالات فى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛ موجها الشكر إلى مديرى مكاتب قطاعات الاتحاد على مجهوداتهم الدؤوبة على مدار الـ4 سنوات الماضية؛ مؤكدا على أهمية التعاون من خلال الاتحاد الدولى للاتصالات لسد الفجوة الرقمية، ومواجهة التحديات من أجل الوصول الى مستقبل رقمى مفتوح وحر وآمن للجميع.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما أكد الدكتور عمرو طلعت على حرص مصر خلال عضويتها فى مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات على تمثيل أفريقيا والتعبير عن تطلعاتها؛ موضحا أن الاتحاد الدولى للاتصالات يوفر منصة فعالة للأعضاء من القطاعين الحكومى والخاص لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا الى أن تحقيق التحول الرقمى وتطويع التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة يعد من القضايا ذات الأولوية لدى مصر.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام مصر بالتحول الرقمى باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم والتنمية؛ حيث يتم تنفيذ استراتيجية لبناء مصر الرقمية والتى تتضمن مشروعات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية؛ مؤكدا على اهتمام مصر بتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ خاصة مع استضاف الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى شرم الشيخ.

ومن جانبه؛ أشاد هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات بدور مصر الفعال وجهودها في الاتحاد الدولى للاتصالات؛ موضحا أن مصر تعد عضو نشط فى مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات منذ عام 1973؛ مؤكدا على أهمية هذا الدور فى دعم أعمال وأنشطة الاتحاد الهادفة الى تطوير قطاع الاتصالات.

يُذكر أن مصر عضو بمجلس الاتحاد الدولى للاتصالات عن المجموعة الأفريقية للدورة الحالية 2018- 2022 ولدورات عديدة سابقة.