شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفي شائعات ديدان الجوافة: المحصول كويس وبلاش نشوه أرزاق وتعب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن ما يثار بشأن ظهور ديدان بمحصول الجوافة هذا العام، أمر ليس له أساس من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي، "الجوافة المصرية كويسة، ومشاركة الناس هذه الشائعات بمثابة شهادة زور، تشوه أرزاق وتعب الناس".

أضاف محمد علي فهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أنه من الوارد أن تظهر مشكلات على بعض المحاصيل الزراعية، ولكن الأهم ألا يتحول هذا الأمر إلى ظاهرة، مؤكدا إنتاج مصر لآلاف الأطنان، من محصول الجوافة سنويا.

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن المزارع طافح الدم طول السنة جنب الشجر وبيراعيه ويرويه ويسمده ويحصده، ويجلس إلى جوار شجر الجوافة لمدة 20 يوميا لجنيه، ولا يجب أن نهدر تعب هؤلاء المزارعين بسبب الشائعات التي يشاركها البعض".