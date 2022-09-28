شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة بهذا القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية ، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعياً للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.