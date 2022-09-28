شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد لمجلس الوزراء السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء ؛ على أن يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وشمل التشكيل أيضا التالى..

الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدولة.

والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

والأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.

والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

والدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.

والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

والدكتور إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة. والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

و خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

وماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤو البلدية والقروية والإسكان.

ومحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

وعبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

والمهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.

وبندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

و المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

و أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

و خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

و فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وفهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

ويوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.