شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نصيحة لـ"لانش بوكس" صحى للطلاب استعدادا للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سالى محمود الفقى، خبيرة تغذية، ضرورة حصول الطلاب على وجبات غذائية مفيدة لتناولها خلال اليوم الدراسى فيما يسمى بـ"اللانش بوكس"، مشيرة إلى أن المكونات الصحية للانش بوكس، هى:

1- زجاجة مياه، وزجاجة عصير طبيعى تم إعداده فى المنزل أو معلّب، بشرط أن يكون مكتوبا عليه طبيعي 100% وعلى الأم الابتعاد عن المكتوب عليه نكتار أو شراب.

2- تجنب البطاطس المقلية.

3- لبن أو كوب من الزبادى لاحتوائه على فيتامين "D" وكالسيوم وفيتامين "B" وبوتاسيوم، مما يساعدان على بناء الجهاز العظمي.

4- مصدر للبروتين لزيادة الإحساس بالشبع ولبناء العضلات والمساعدة على المجهود الحركي فى المدرسة كالبيض والجبنة البيضاء.

5- الابتعاد عن المعلبات والحلوى التى تحتوى على نسبة سكر مرتفعة.

6- النشويات كالمكرونة أو الخبز أو الأرز.

7- الكربوهيدرات، لتزويد الطفل بالطاقة طوال اليوم، ومساعدته على التركيز بشكل جيد طوال اليوم الدراسي، مثل: الفشار، أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

8- الفول مهم لأنه غنى بالألياف، البروتين، الحديد، البوتاسيوم، الفوسفور، وهو مصدر فيتامين ب.

9- خضراوات مثل شرائح الجزر، والخيار، والطماطم، والفلفل الرومي الأخضر والملون، والخس أو الكابوتشا.

10- فاكهة مثل الموز، والعنب، والتوت، والتفاح، والخوخ، وشرائح الكيوي.

11- التمر مفيد لصحة العظام والجهاز الهضمي والأسنان.

12- المكسرات، كاللوز والجوز (تساعد في تطوير الجهاز العصبي للأطفال بشكل سليم).

13- الابتعاد عن رقائق البطاطس والمشروبات الغازية.

14- تجنب عمل البانيه بشكل يومى.