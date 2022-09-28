شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الحاسبات يكشف استعدادات العام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، كل استعدادات الكلية للعام الجامعى 2022 / 2023، مؤكدا أنه كالمعتاد تولت الإدارة الهندسية فى الكلية أعمال مراجعة صيانة المدرجات وأجهزة الشاشات التفاعلية بقاعات الدراسة، وكافة الأدوات التعليمية والإنترنت، بحيث تكون القاعات جاهزة للدراسة، مع مراجعة كفاءة أجهزة الحاسب والتأكد من صلاحيتها للعمل بالإضافة إلى وضع سوفت وير والبرمجيات الحديثة على الأجهزة.

وقال الدكتور رضا عبد الوهاب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن إدارة رعاية الشباب ستقوم بتنظيم فعاليات مختلفة لاستقبال الطلاب الجدد بداية من يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم تنظيم لقاء مع الطلاب الجدد للتعريف بالكلية وتنظيم لقاءات مع رؤساء أقسام الكلية وشئون التعليم والطلاب للتسجيل فى البرامج الدراسية بالكلية.

ولفت عميد كلية الحاسبات بجامعة القاهرة إلى أن الدراسة فى الكلية حضوريا، مع استخدام منصة الجامعة لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على بنك المعرفة فى المراجع الدراسية للطلاب بالإضافة إلى مكتب الكلية لأن الدراسة فى الكلية تعتمد على المراجع الأجنبية.