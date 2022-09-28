شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 28/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:03
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 3:16
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:15
موعد صلاة الظهر 11:41 م
موعد صلاة العصر 3:07 م
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:08
وقت صلاة الظهر 11:33
موعد صلاة العصر 2:59 م
وقت صلاة المغرب 5:35 م
وقت صلاة العشاء 6:49 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 05: 3
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:54