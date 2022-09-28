أمن القاهرة يستجيب لالتماس مواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لإلتماس مواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلتماس إحدى المواطنات "مريضة وغير قادرة على الحركة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية لمساعدتها فى الإنتقال إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المواطنة وقامت قوات الحماية المدنية بتقديم المساعدة اللازمة لها وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وقد لاقى ذلك إستحسان ورضاء المواطنة التى تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسها .

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.