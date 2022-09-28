ضبط 100 ألف كتاب مدرسي بدون ترخيص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن "كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة" لقيامه بتخزين كمية من الكتب الدراسية الخارجية، وعثر بداخل المخزن على 100 ألف كتاب دراسى خارجى "مختلف الأنواع" وذلك دون تصريح من الجهات المعنية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكري.