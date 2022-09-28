"الحقوني عندي بلطجية".. آخر رسالة لصيدلي حلوان قبل مقتله وإلقائه من الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أثارت واقعة مصرع صيدلي يدعى "ولاء. ز"، إثر سقوطه من شقته بالطابق الخامس بشارع رايل بمنطقة حلوان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وجود خلافات أسرية.

وقال نشأت عبد العليم محامي الصيدلي "ولاء. ز"، إن الواقعة لاتزال قيد التحقيق للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، حيث اتهم محامي المجني عليه أسرة الزوجة بالاستعانة بـ 4 بلطجية للتخلص من الضحية وإلقائه من الطابق الخامس، بسبب وجود خلافات أسرية كان آخرها زواجه قبل 3 أيام، بقرية الشهداء بالمنوفية.

وحصل موقع "الخليج 365" على نسخة من أخر رسالة، أرسلها المجني عليه على جروب "برج نجمة رايل" يطلب الاستغاثة من سكان العقار، وتضمنت الرسالة "يا جماعة أنا عندي بلطجية بالبيت.. محتاج حد يلحقني أرجوكم حد ييجي يقف معايا".

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شاب بشارع رايل بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى " ولاء. ز" لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.