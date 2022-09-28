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تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة × 6 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل

1- قناطر ديروط الجديدة أحد المشروعات الكبرى لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري .

2- العمل فى السد المؤقت وتجهيز الستائر المعدنية لتجفيف الموقع والبدء فى إنشاء القنطرة.

- الانتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية، والمعملية وأبحاث التربة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان.

 4 -تركيب الكوبرى المؤقت بفم ترعتى الديروطية والبدرمان.

5-إعداد منطقة الورش الرئيسية ومحطة خلط الخرسانة الجاهزة.

6تنفيذ أعمال المعايرة والتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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