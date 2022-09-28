شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة.وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل
1- قناطر ديروط الجديدة أحد المشروعات الكبرى لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري .
2- العمل فى السد المؤقت وتجهيز الستائر المعدنية لتجفيف الموقع والبدء فى إنشاء القنطرة.
3 - الانتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية، والمعملية وأبحاث التربة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان.
4 -تركيب الكوبرى المؤقت بفم ترعتى الديروطية والبدرمان.
5-إعداد منطقة الورش الرئيسية ومحطة خلط الخرسانة الجاهزة.
6- تنفيذ أعمال المعايرة والتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات .