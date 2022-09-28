شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية المعادلة حتى 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الاهلية عن فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانويه المعادلة (العربية - الاجنبية) حتى يوم السبت الموافق 1 أكتوبر على أن يتم استقبال الطلبات بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ويتم اعلان نتيجة القبول بعد ورود الموافقة من مكتب التنسيق.

كما أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن استمرار قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانويه العامه حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وذلك للبرامج التالية وهي:

برنامج العمارة والتصميم البيئي بحد ادنى 68% علمى رياضة

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد ادنى 55%علمى وأدبى .