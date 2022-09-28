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جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية المعادلة حتى 1 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الاهلية عن فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانويه المعادلة (العربية - الاجنبية) حتى يوم السبت الموافق 1 أكتوبر على أن يتم استقبال الطلبات بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ويتم اعلان نتيجة القبول بعد ورود الموافقة من مكتب التنسيق.

كما أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن استمرار قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانويه العامه حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وذلك للبرامج التالية وهي:

برنامج العمارة والتصميم البيئي بحد ادنى 68% علمى

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد ادنى 55%علمى وأدبى .

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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