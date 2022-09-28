الخليج 365: الدولة تدعم الصناعة وتعمل على حل أى معوقات أمام المستثمرين

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القاهرة - سامية سيد - ترصد الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية بهيئة الاستثمار، وتأكيد الرئيس أن "الدولة تدعم الصناعة ونعمل على حل أى معوقات أمام المستثمرين".

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