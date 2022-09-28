شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم إيداع الأموال فى البنوك: جائز شرعًا ولا إثم فيه وليس من الربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فتوى عن إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها، مؤكده أنه جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا فى شىء، بل هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم، والأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.

وأضافت الدار "مِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".