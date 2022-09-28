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خليك واعى.. الجوافة جيدة ولا صحة لظهور ديدان فى المحصول.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات حول ظهور ديدان بمحصول الجوافة هذا العام، إلا أن الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، قال إن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن  "الجوافة المصرية كويسة، ومشاركة الناس هذه الشائعات بمثابة شهادة زور، تشوه أرزاق وتعب الناس".

 

الشائعة
 

ظهور ديدان بمحصول الجوافة هذا العام

 

الحقيقة

الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة قال إن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة


خليك واعى

 

أضاف أن هذه الشائعات بمثابة شهادة زور تشوه أرزاق وتعب الناس

 

قال: من الوارد أن تظهر مشكلات على بعض المحاصيل الزراعية، ولكن الأمر لم يتحول لظاهرة

 

لا يجب أن نهدر تعب المزارعين بسبب الشائعات التي يشاركها البعض

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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