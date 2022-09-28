شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تستقبل السائحين فى الأهرامات بالورود والهدايا احتفالا باليوم العالمى للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت محافظة الجيزة باليوم العالمى للسياحة الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام، حيث استقبلت الإدارة العامة للسياحة السائحين والزائرين بمنطقة الأهرامات الأثرية بالورود والهدايا التذكارية والبروشورات بمختلف لغات العالم، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تحرص على المشاركة في الأحداث والفعاليات التي تساهم في تنشيط السياحة، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وتقديم كل سبل الدعم من أجل تنشيط حركة السياحة.

وفتحت وزارة السياحة والآثار، اليوم جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة أمام الزائرين مجانا، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

ووفقًا لقرار وزارة السياحة والآثار تم السماح بدخول الزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا في يوم الـ 27 من سبتمبر القادم بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

واستنثنى من القرار مقابر توت عنخ امون ونفرتاري وسيتي الأول ورمسيس السادس وأهرامات الجيزة من الداخل.