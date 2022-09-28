شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تذيع ثامن حلقات السلسلة الوثائقية لشرح التحول الرقمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، الحلقة الثامنة من سلسلة وثائقيَّة بعنوان "مسيرة ارتقاء النيابة العامة"، عبر صفحتها الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، والتي تتضمنت شرحا إلى ما تم فى المكاتب الرقمية والسيارات المتنقلة وتدريب أطراف المنظومة عليها.

وتأتي تلك السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في كافَّة جوانب عملها خلال تنفيذها المرحلة الأولى من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.