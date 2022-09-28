شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة التعاون والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير "سيرجي تيرتنتييف" سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب, والبحث العلمي والإبتكار, كما تم بحث تعزيز آليات التعاون والشراكة في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية,ومنها الجرارات الزراعية ومعالجه المياه والأثاث والصوامع والمعدات الزراعية وغيرها، إلى جانب بحث اشتراك الشركات البيلاروسية مع الهيئة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

في هذا الصدد، أوضح "مختار عبد اللطيف "أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات البيلاروسية, لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ,لافتا إلي بحث زيادة الفرص التسويقية للمنتجات المشتركة في أسواق الدول الأفريقية والعربية.

من جانبه أشاد "سيرجي تيرتنتييف" بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، ورؤيتها الطموحة لزيادة نسب التصنيع في مختلف الصناعات، والتي تشجع كبري الشركات البيلاروسية للتعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية .