شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جيولوجيا المياه: مصر وضعت خطة لإدارة المياه بتكلفة 900 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جابر شديد أستاذ جيولوجيا المياه، إن هناك فرق كبير بين عملية تحلية المياه ومعالجة المياه، متابعا: "تحلية المياه هو أن احول مياه غير صالحة للشرب إلى مياه صالحة.. أما عملية معالجة المياه فيتم أخذ مياه تم استخدامها قبل ذلك ثم يعاد استخدامها مرة أخرى بعد عمليات المعالجة".

وأضاف خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت تعتمد على مشروعات التحلية فى إمداد المياه للسكان منذ فترة، والآن يتم توسيع نطاق هذه المشروعات ووضع خطة لإدارة المياه وتكلفة هذه الخطة تصل إلى 900 مليار جنيه.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد إلى أن الخطة بدأت من عام 2017 ومستمرة حتى 2037 ، حيث تعتمد على 4 محاور أساسية تشمل ترشيد الاستهلاك، وتنقية استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية المتاحة، وتهيئة المناخ بالنسبة للتوعية، مؤكدا أن المياه التى تخرج من المعالجة آمنة 100 %.