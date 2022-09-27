هربا من الشرطة.. كواليس غرق مسجل خطر في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادته كل يوم، خرج صاحب السجل الإجرامي يتقنل بين شوارع مركز أبو النمرس جنوب الجيزة لترويج سموم تدمر الشباب لكن ظهور مفاجئ لرجال الشرطة دفعه لإخراج المشهد الأخير من حياته غريقًا.

بلاغ تلقاه اللواء عبد الرحمن سكر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بدائرة المركز.

أخطر مأمور المركز عمليات الحماية المدنية ليدفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع المقدم هيثم عبد العال.

أمكن انتشال جثمان المتوفى يرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد به إصابات ظاهرية، وتبين بالفحص بقيادة العقيد مصطفى زيدان مفتش الجنوب، أنه مسجل خطر كان يبيع مواد مخدرة بالطريق وتصادف مرور دورية أمنية.

حسب تحريات الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس، ظن المتوفى بأن الشرطة حضرت لضبطه متلبسًا فلاذ للهرب ما أثار الشك في نفوس عناصر الدورية فتمت مطاردته ليلقي نفسه في نهر النيل ويلقى مصرعه بإسفكسيا الغرق.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير امن الجيزة بالواقعة.