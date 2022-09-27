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المشدد 7 سنوات لعاطلين متهمين بحيازة المواد المخدرة بحدائق القبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسحن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لمتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "و. ا" عاطل، و"س. م" عاطل ضبط بحوزتهم الحشيش المخدر، وأقراص الترمادول بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان قسم شرطة حدائق القبه تلقى معلومات مفادها قيام شخصين لهما معلومات جنائية الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وترويجها على عملائهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر على 20 لفافة من جوهر الحشيش المخدر و25 قرص من الترمادول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم بهدف الربح والاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم وتحرر المحضر اللازم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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