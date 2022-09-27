​برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بسرعة تطبيق زيادة حوافز الأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بدعم المنظومة الطبية، والتي تأتي استمرارًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع الصحي للارتقاء بصحة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت "أبو السعد"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية لدعم القطاع الصحي، وقد سجلت نجاحًا كبيرًا بشهادة الجميع، والآن تأتي توجيهاته للعمل على استكمال نجاح تلك المبادرات؛ ومنها ما يتعلق بتوفير الموارد الإضافية للتوسع في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، فضلًا عن إضافة تخصصات جديدة.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان إلى توجيهات الرئيس بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، في إطار استمرار دعم الأطقم الطبية خلال الفترة الماضية، تقديرًا لجهودهم التي يقومون بها، إلى جانب تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء.

وثمنت النائبة ما قامت به القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية وما قطعته من أشواط كبيرة تتعلق بدعم صحة المواطن؛ ومنها إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي، والتي نجحت بنسبة 100%، إلى جانب مبادرات أخرى خاصة بصحة المرأة و إنهاء قوائم الانتظار.