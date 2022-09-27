تأهيل العنصر البشري أولوية.. برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس بدعم الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، يعكس حرصه على دعم قطاع الاستثمار في مصر، من خلال حل مشكلات المستثمرين؛ بما فيها مستلزمات الإنتاج.

ولفت "محسب"، إلى أن كل شركة يتم تأسيسها تمثل قيمة إضافية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الإنتاج، وتوفير فرص العمل.

وقال البرلماني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية تسعى منذ سنوات لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا؛ من خلال تذليل المعوقات والعقبات التي تواجهها، من خلال عدد من التيسيرات؛ منها الرخصة الذهبية، والتيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات التي ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء، بالإضافة إلى توحيد جهة الولاية، والحصول على الموافقة في مدة 20 يومًا أو أقل.

وأضاف، أن القطاع الخاص أصبح شريكًا أصيلًا مع الدولة في التنمية؛ حيث تصل نسبته إلى 75%، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ظل ظروف شديدة القسوة وأزمات عالمية متكررة؛ كانت لها تداعياتها السلبية على جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتوقف عن اتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف حدة هذه التداعيات لجعلها أقل تأثيرًا.

وأوضح "محسب"، أن الرئيس أعلن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، الأمر الذي يأتي استكمالًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤى لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى مراجعة المشكلات والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى آراء الجميع للخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ.