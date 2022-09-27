نقيب التمريض تشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بإصلاح منظومة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بإصلاح منظومة الصحة في مصر وتطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية ومن بينها التمريض.

وأشارت كوثر محمود إلى أن الرئيس السيسي يولي مهنة التمريض اهتماماً كبيراً، والتي هي جزء أصيل من المنظومة الصحية، لافته إلى أن النقابة نادت على مدار السنوات السابقة بضرورة تحسين أجور وحوافز أطقم التمريض في المستشفيات، لتحسين الوضع المادي لهم والحد من تسرب التمريض للخارج.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل على تذليل كافة التحديات للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، وذلك من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمستشفيات والعمل على تحسين وضعهم المادي بالإضافة إلى تحسين صورتهم الذهنية لدى المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه أمس خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلًا إضافيًا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.