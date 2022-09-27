11 شخصًا وراء الواقعة.. كشف لغز سرقة 6 مليون جنيه من محل مصوغات ذهبية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من مندوب إحدى الشركات بالقاهرة، وإعادة المسروقات.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مندوب إحدى الشركات بأنه عقب قيامه باستلام مبلغ 6 مليون جنيه من أحد محال المصوغات الذهبية، كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، لتسليمهم لمالك الشركة محل عمله، وحال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان يستقلان دراجة نارية وقاما باصطحابه لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة الخليفة، واستوليا منه على المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع 11 شخصًا تم ضبطهم، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.

كما أقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله أمام محل المصوغات الذهبية المشار إليه، ومشاهدته للمجني عليه يتردد بصفة مستمرة على المحل لاستلام مبالغ مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته، والاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهم.

كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – مشغولات ذهبية) بمسكنهم، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.