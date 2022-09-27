ضبط عاطل يستغل الأطفال في التسول بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص يستغل الأطفال في التسول بمنطقة عين شمس.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) باستغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية، وعدم وجود مأوى ثابت لهم، متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته " كمية من مخدر البودر - سلاح أبيض" وبصحبته 3 أطفال بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات .

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الاجرامي وحيازته للمخدر بقصد التعاطي والسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث.