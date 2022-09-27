داخل مسكنه.. ضبط شخص للتنقيب عن الآثار في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة أسوان)، بالحفر والتنقيب غيرالمشروع عن الآثار بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بداخل مسكنه على حفر بعمق 4 أمتار ينتهي بسردابين، وكذا تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر غير المشروع بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التنقيب والتعدي على الآثار.