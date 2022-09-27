ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة بمنطقة البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين - مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما إحدى السيارات مجهزة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبمواجهتهما أقرا بأنهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم عثرا على مفتاح السيارة وتمكنا من فتحها حال توقفها بذات المنطقة والاستيلاء عليها وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة كما أقر بعدم اكتشافه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.