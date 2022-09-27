"16 بندقية آلية وخرطوش".. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي "مركز الفتح- قسم أسيوط الجديدة" بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري عبارة عن (9 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 11 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 24 متهمًا لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 626 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرار لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.