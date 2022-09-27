ضبط مندوب مبيعات لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من شركة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط مندوب مبيعات لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من شركة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مندوب مبيعات بالشركة محل البلاغ - مقيم بمحافظة الغربية باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي لدى الشركة والمنوط به استلام منتجات الشركة جهة عمله وتوزيعها على عملائها وتحصيل قيمتها منهم نقداً وتوريدها عقب ذلك للشركة، حيث قام بتحصيل مبلغ (540 ألف جنيه) وامتنع عن توريد تلك المبالغ المالية للشركة واختلاسها لنفسه دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعود الواقعة عندما تلقى لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولي إحدى شركات تصنيع وتعبئة المشروبات الغازية) بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس مبالغ مالية من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.