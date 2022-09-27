بيع 11 ألف كراسة أول في يومين.. ننشر موقع وخطوات التقديم لشقق سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه خلال أول يومين تم بيع أكثر من 11 ألف كراسة شروط، وسداد ما يقرب 400 مواطن جدية الحجز، علما بأن أول أسبوع مخصص للمواطنين من متحدى الإعاقة فقط.

وأضافت مي عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية، أن أولى عمليات الحجز تتم بشراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، ثم تجهيز الأوراق المطلوبة ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز،.

وأشارت إلى أن الصندوق تعاقد مع 22 بنكا و8 شركات للتمويل العقاري، حيث يتم توزيع المتقدمين عليهم، لسرعة الانتهاء من السداد والتسليم الفوري للوحدات السكنية.

وأكدت أن 5% من الوحدات السكنية متاحة لذوي الهمم، ولهم الأولوية في الحصول على الوحدة بالدور الأرضى تسهيلا عليهم في الحركة.

خطوات التقديم:

وخصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع إلكتروني للتقديم والحجز من خلاله، على النحو التالي:

1- الدخول على موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي https://www.shmff.gov.eg/

2- إضغط على كلمة التسجيل في أعلى يمين الصفحة، وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب، ورقم الهاتف والتأكد من صحته.

3- كتابة كلمة إدخال كلمة المرور، ثم تأكيد كلمة المرور.

4- عقب ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع وحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

5- بعد ذلك يتم ملء استمارة الحجز الموجودة على الموع الإلكتورني وارفاق الأوراق المطلوبة للحجز في ملف واحد pdf.

صندوق الإسكان الاجتماعي ينشر فيديو توضيحي للحجز في شقق سكن لكل المصريين 3

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