شيخ الأزهر يستقبل السفير النيبالي لدى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، بالمشيخة، سوشيل كومار لامسال، سفير جمهورية نيبال لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأزهر ونيبال في المجالات العلمية والدعوية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مختلف دول العالم في المجالات الدعوية والعلمية ونشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، مبديا استعداد الأزهر لتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع دولة نيبال، مشيدا بقدرة سفير جمهورية نيبال على مواجهة التحديات والصعاب بإرادة وعزيمة قوية، وأن الأزهر لن يتوانى عن تقديم الدعم له لأداء مهامه في توطيد العلاقات المصرية النيبالية.

من جانبه، أكد السفير النيبالي أن هذه هي أول زيارة رسمية له منذ توليه العمل سفيرا لدولة نيبال في مصر، معربا عن تقدير بلاده لدور الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، في نشر قيم السلام والحوار، مؤكدًا حرص نيبال على تعميق التعاون مع الأزهر في كافة المجالات، والاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال تدريب الأئمة والوعاظ على تفنيد أدلة الجماعات المتطرفة.