بمشاركة 54 منشأة.. القوى العاملة تنفذ مبادرة المناخ مسئوليتي في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتي" والتي أطلقتها الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وخاصة الهدف رقم 13 المعنى بالعمل المناخى ورؤية مصر 2030.

وقال أشرف علم الدين مدير المديرية في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دور الوزارة في التوعية بأهمية توافر بيئة العمل الآمنة وبالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

وأشار علم الدين، إلى أن المبادرة نفذت بمشاركة ممثلين عن 54 منشأة، وبحضور أيمن محمد من الإداره المركزية للسلامة والصحة المهنية وعز إبراهيم مدير إدارة السلامة، وأكرم محمد مدير مكتب شرم الشيخ وحسام الدين حسني مفتش شرم الشيخ.