تحقق الأمن القومي الصحي.. برلماني يشيد بتوجيهات السيسي بسرعة إنشاء مخازن الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية، قائلًا: التوجيهات تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على توفير احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.

وأضاف حماد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن إنشاء مخازن استراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية يساعد على مواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، مؤكدًا أن الهدف من المخازن يكمن في حرص الدولة على تعزيز جهودها لتوفير كل المستلزمات الطبية للمواطن المصري.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء سيكون لها المردود الإيجابي والفعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلًا عن مساهمتها في زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية؛ وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وتابع حماد: الفترة الماضية شهدت توسعًا في القطاع الطبي والعمل على تحسينه وتطويره، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة؛ الأمر الذي يحقق دخلًا إضافيًّا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.